Marché de Noël salle d’animation, 3 décembre 2023, Eugénie-les-Bains.

L’association locale Anim’Eugénie vous propose son traditionnel marché de Noël.

Encore un peu de patience, le programme arrive bientôt !.

2023-12-03 à ; fin : 2023-12-03 18:00:00. .

salle d’animation

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



The local association Anim’Eugénie proposes you its traditional Christmas market.

Be patient, the program is coming soon !

La asociación local Anim’Eugénie le ofrece su tradicional mercado navideño.

Tenga paciencia, ¡el programa llegará pronto!

Der lokale Verein Anim’Eugénie bietet Ihnen seinen traditionellen Weihnachtsmarkt an.

Haben Sie noch etwas Geduld, das Programm kommt bald!

