Voyage à Bordeaux avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 2 décembre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

Envie de partir deux jours sans vous occuper de rien?

Du 2 au 3 décembre à Bordeaux

N’oubliez pas : avec MochilaEtcetera vous partez en petit groupe de huit personnes maximum pour favoriser les échanges et la convivialité!

Départs de Duhort-Bachen, Aire/Adour, Cazères, Grenade et Saint Pierre du Mont (parking du grand Moun)

Vous êtes un groupe déjà formé de 6 à 8 personnes et voulez partir ensemble ? Contacter directement Catherine

Réservation au 06.45.47.40.05.

2023-12-02 fin : 2023-12-03 19:30:00. .

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

Would you like to get away for two days without worrying about anything?

December 2 to 3 in Bordeaux

Don’t forget: with MochilaEtcetera, you leave in small groups of no more than eight people, to encourage exchanges and conviviality!

Departures from Duhort-Bachen, Aire/Adour, Cazères, Grenade and Saint Pierre du Mont (Grand Moun parking lot)

Are you a group of 6 to 8 people who would like to go together? Contact Catherine directly

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

¿Quiere escaparse dos días sin tener que preocuparse de nada?

Del 2 al 3 de diciembre en Burdeos

No lo olvides: con MochilaEtcetera viajarás en un grupo reducido de no más de ocho personas, así que tendrás tiempo de sobra para charlar y conoceros mejor

Salidas desde Duhort-Bachen, Aire/Adour, Cazères, Grenade y Saint Pierre du Mont (aparcamiento Grand Moun)

¿Sois ya un grupo de 6 a 8 personas y queréis ir juntos? Póngase en contacto directamente con Catherine

Reservas en el 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

Sie möchten zwei Tage verreisen, ohne sich um etwas kümmern zu müssen?

Vom 2. bis 3. Dezember in Bordeaux

Vergessen Sie nicht: Mit MochilaEtcetera reisen Sie in einer kleinen Gruppe von maximal acht Personen, um den Austausch und die Geselligkeit zu fördern!

Abfahrt in Duhort-Bachen, Aire/Adour, Cazères, Grenade und Saint Pierre du Mont (Parkplatz des großen Berges)

Sie sind eine bereits bestehende Gruppe von 6 bis 8 Personen und möchten gemeinsam losziehen? Kontaktieren Sie Catherine direkt

Reservierung unter 06.45.47.40.05

