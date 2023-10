Stage de cuisine de santé Eugénie-les-Bains, 24 novembre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Nouveauté 2022 | Enfin les bases de la cuisine de santé de Michel Guérard en 1 journée !

Allier cuisine légère et plaisir, c’est possible. Apprenez tours et astuces pour transformer votre cuisine quotidienne en cuisine « healthy »!

4 heures de cours

3 recettes

De 9h00 à 15h

1 déjeuner-dégustation convivial avec le Chef Formateur

le carnet de recettes en souvenir

Rendez-vous au Café Mère Poule à 9h00

Dans notre cuisine pédagogique, chaque élève dispose d’un poste de travail complet et de tous les accessoires nécessaires à la réalisation. Pendant la réalisation des 3 recettes, le Chef en profite pour élargir vos connaissances culinaires, en fonction des questions théoriques ou pratiques que vous lui poserez..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 15:00:00. EUR.

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



New for 2022 | At last, the basics of Michel Guérard’s health cuisine in 1 day!

It’s possible to combine light cooking with pleasure. Learn tips and tricks to transform your everyday cooking into « healthy » cuisine!

4 hours of lessons

3 recipes

9am to 3pm

1 tasting lunch with the Chef Trainer

a souvenir recipe booklet

Meet at Café Mère Poule at 9:00 am

In our training kitchen, each student is provided with a complete workstation and all the accessories needed to prepare the recipes. While the 3 recipes are being prepared, the Chef will take the opportunity to expand your culinary knowledge, depending on the theoretical or practical questions you ask.

Novedad 2022 | ¡Por fin, los fundamentos de la cocina sana de Michel Guérard en 1 solo día!

Es posible combinar la cocina ligera con el placer. ¡Aprenda trucos y consejos para transformar su cocina cotidiana en cocina « sana »!

4 horas de lecciones

3 recetas

De 9h a 15h

1 almuerzo degustación con el Chef Formador

un recetario de recuerdo

Cita en el Café Mère Poule a las 9.00 h

En nuestra cocina de formación, cada alumno dispone de un puesto de trabajo completo y de todos los accesorios necesarios para preparar las recetas. Mientras se preparan las 3 recetas, el Chef aprovechará para ampliar sus conocimientos culinarios, en función de las preguntas teóricas o prácticas que le plantee.

Neuheit 2022 | Endlich die Grundlagen der Gesundheitsküche von Michel Guérard in 1 Tag!

Es ist möglich, eine leichte Küche mit Genuss zu verbinden. Lernen Sie Tricks und Kniffe, um Ihre tägliche Küche in eine gesunde Küche zu verwandeln!

4 Stunden Unterricht

3 Rezepte

Von 9.00 bis 15.00 Uhr

1 gesellige Mittagsverkostung mit dem Lehrkoch

ein Rezeptheft als Andenken

Treffpunkt im Café Mère Poule um 9.00 Uhr

In unserer Lehrküche verfügt jeder Schüler über einen kompletten Arbeitsplatz und alle für die Umsetzung notwendigen Accessoires. Während der Zubereitung der drei Rezepte nutzt der Chefkoch die Gelegenheit, Ihre kulinarischen Kenntnisse zu erweitern, je nachdem, welche theoretischen oder praktischen Fragen Sie ihm stellen.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Aire sur l’Adour