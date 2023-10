Gers : visite de l’Abbaye de Flaran avec Mochila Eugénie-les-Bains, 23 novembre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Visite guidée de cette magnifique abbaye cistercienne suivi de la découverte de la collection d’art d’Andréi Simonov dans l’exposition « l’école de Paris ».

Tarif unique: 35€.

2023-11-23 fin : 2023-11-23 18:30:00. EUR.

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Guided tour of this magnificent Cistercian abbey, followed by the discovery of Andréi Simonov’s art collection in the « School of Paris » exhibition.

Price: 35?

Visita guiada de esta magnífica abadía cisterciense seguida del descubrimiento de la colección de arte de Andréi Simonov en la exposición « Escuela de París ».

Precio de la entrada individual: 35?

Führung durch diese wunderschöne Zisterzienserabtei mit anschließender Besichtigung der Kunstsammlung von Andrej Simonov in der Ausstellung « Die Schule von Paris ».

Einheitspreis: 35?

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Aire sur l’Adour