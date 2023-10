Spectacle Cabaret avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 19 novembre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

Soirée cabaret

9h30/19h tarif normal 115€/réduit 112€

Spectacle-déjeuner au cabaret Bambino à Bergerac avec leur spectacle Besame Mucho. Deux menus à choisir à l’inscription.

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 19:00:00. .

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

Cabaret evening

9:30am/7pm regular price 115?/reduced price 112?

Lunchtime show at the Bambino cabaret in Bergerac with their Besame Mucho show. Two menus to choose at registration.

DEPARTURE : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

Noche de cabaret

9h30/7h00 Precio normal 115€ / Precio reducido 112?

Espectáculo-almuerzo en el cabaret Bambino de Bergerac con su espectáculo Bésame Mucho. Dos menús a elegir en el momento de la inscripción.

SALIDA : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (otros puntos de salida a petición)

Reservas en el 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

Kabarett-Abend

9.30/19.00 Uhr Normaltarif 115/ermäßigt 112?

Show und Mittagessen im Kabarett Bambino in Bergerac mit der Show Besame Mucho. Zwei Menüs, die bei der Anmeldung ausgewählt werden müssen.

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Aire sur l’Adour