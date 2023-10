Concert Sainte Cécile avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 18 novembre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

CONCERT SAINTE-CÉCILE

13h/17h30 tarif unique 28€

concert de la Sainte-Cécile de l’Orchestre Montois avec le groupe Zahar et les élèves saxophonistes du département.

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

SAINTE-CÉCILE CONCERT

1pm/5:30pm single ticket price 28?

sainte-Cécile concert by the Orchestre Montois with the group Zahar and saxophone students from the department.

DEPARTURE: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

CONCIERTO DE SAINTE-CÉCILE

13.00 h/5.30 h precio único 28?

concierto Sainte-Cécile de la Orquesta Montois con el grupo Zahar y estudiantes de saxofón del departamento.

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (otros puntos de salida a petición)

Reservas en el 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

KONZERT DER HEILIGEN CÄCILIE

13:00/17:30 Uhr Einheitspreis 28?

cäcilienkonzert des Orchestre Montois mit der Gruppe Zahar und den Saxophonschülern des Departements.

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

