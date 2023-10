Concert orgue et trompettes avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 12 novembre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

CONCERT ORGUE ET TROMPETTES

14h15/ 19h15 – Tarif unique 35€ + 20€ sur place

Comme tous les ans, dernier concert de la saison des amis de l’orgue de Condom. es Amis de l’Orgue clôture leur saison avec ce concert à 16h à la Cathédrale et invite Les Trompettes de l’Orchestre du Capitole de Toulouse accompagnés d’Emmanuel Pelaprat à l’orgue.

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 19:00:00. .

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

ORGAN AND TRUMPET CONCERT

2.15pm/7.15pm ? Single ticket price 35? + 20? on site

As every year, the last concert of the season for Condom?s Friends of the Organ. he Friends of the Organ close their season with this concert at 4pm in the Cathedral, featuring Les Trompettes de l?Orchestre du Capitole de Toulouse accompanied by Emmanuel Pelaprat on organ.

DEPARTURE: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

CONCIERTO DE ÓRGANO Y TROMPETA

14h15 19h15 ? Precio de la entrada única 35? + 20? in situ

Como cada año, éste es el último concierto de la temporada de los Amigos del Órgano de Condom. os Amigos del Órgano clausuran su temporada con este concierto, a las 16:00 h en la Catedral, en el que intervendrán Les Trompettes de l’Orchestre du Capitole de Toulouse acompañados al órgano por Emmanuel Pelaprat.

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (otros puntos de salida a petición)

Reservas en el 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

KONZERT MIT ORGEL UND TROMPETEN

14:15 Uhr und 19:15 Uhr ? Einheitstarif 35 ? + 20 ? vor Ort

Wie jedes Jahr findet das letzte Konzert der Saison der Orgelfreunde von Condom statt. Die Orgelfreunde beenden ihre Saison mit diesem Konzert um 16 Uhr in der Kathedrale und laden die Trompeten des Orchesters des Capitols von Toulouse ein, begleitet von Emmanuel Pelaprat an der Orgel.

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

