Stage de cuisine « le foie gras dans tous ses états » Eugénie-les-Bains, 10 novembre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Grands Classiques de saison, cuisine raffinée ou petit plaisir entre amis … le foie gras se prête à mille interprétations.

Nous vous proposons dans ce stage de cuisine, 3 recettes qui épateront ceux que vous aimez en toute occasion.

Le Foie Gras simplement Confit aux Poivres Fauves,

La Terrinée de Champignons au Foie Gras Doré,

Le Pithiviers Chaud de Petites Volailles au Foie Gras

4h de cours

3 recettes

De 9h00 à 15h

1 déjeuner-dégustation convivial avec le Chef Formateur

le carnet de recettes en souvenir

Rendez-vous au Café Mère Poule à 9h00

Dans notre cuisine pédagogique, chaque élève dispose d’un poste de travail complet et de tous les accessoires nécessaires à la réalisation. Pendant la réalisation des 3 recettes, le Chef en profite pour élargir vos connaissances culinaires, en fonction des questions théoriques ou pratiques que vous lui poserez..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 15:00:00. EUR.

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Seasonal classics, refined cuisine or a treat for friends? foie gras lends itself to a thousand interpretations.

In this cooking class, we propose 3 recipes that will impress your loved ones on any occasion.

Foie Gras simply confit with wild peppers,

Terrinée of Mushrooms with Golden Foie Gras,

Warm Pithiviers of Small Poultry with Foie Gras

4h course

3 recipes

9am to 3pm

1 convivial tasting lunch with the Chef Trainer

a souvenir recipe booklet

Meet at Café Mère Poule at 9:00 am

In our training kitchen, each student is provided with a complete workstation and all the accessories needed to prepare the recipes. While the 3 recipes are being prepared, the Chef will take the opportunity to expand your culinary knowledge, depending on the theoretical or practical questions you ask.

Clásico de temporada, cocina refinada o capricho para los amigos… el foie gras se presta a mil interpretaciones.

En esta clase de cocina, le proponemos 3 recetas que impresionarán a sus seres queridos en cualquier ocasión.

Foie Gras simplemente confitado con pimientos silvestres,

Terrinée de Setas con Foie Gras Dorado,

Pithiviers calientes de pequeñas aves con Foie Gras

4 horas de clase

3 recetas

De 9h a 15h

1 almuerzo degustación con el Chef Formador

un recetario de recuerdo

Cita en el Café Mère Poule a las 9.00 h

En nuestra cocina de formación, cada alumno dispone de un puesto de trabajo completo y de todos los accesorios necesarios para preparar las recetas. Mientras se preparan las 3 recetas, el Chef aprovechará para ampliar sus conocimientos culinarios, en función de las preguntas teóricas o prácticas que le plantee.

Saisonale Klassiker, raffinierte Küche oder ein kleiner Genuss mit Freunden? Foie Gras lässt sich tausendfach interpretieren.

Wir schlagen Ihnen in diesem Kochkurs 3 Rezepte vor, mit denen Sie Ihre Lieben bei jeder Gelegenheit beeindrucken werden.

Die einfach kandierte Leberpastete mit Falschen Pfeffern,

Die Pilzterrine mit goldener Leberpastete,

Das warme Pithiviers von kleinem Geflügel mit Leberpastete

4 Std

3 Rezepte

Von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr

1 geselliges Mittagessen mit Verkostung mit dem Chefkoch des Lehrgangs

das Rezeptheft als Andenken

Treffpunkt im Café Mère Poule um 9.00 Uhr

In unserer Lehrküche verfügt jeder Schüler über einen kompletten Arbeitsplatz und alle für die Umsetzung notwendigen Accessoires. Während der Zubereitung der drei Rezepte nutzt der Chefkoch die Gelegenheit, Ihre kulinarischen Kenntnisse zu erweitern, je nachdem, welche theoretischen oder praktischen Fragen Sie ihm stellen.

