Concert des Choeurs d’Hommes de Gascogne Eugénie-les-Bains, 7 novembre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Concert à l’église d’eugénie les bains le 07 novembre des chœurs d’hommes de gascogne

12€ gratuit pour les -12ans.

2023-11-07 fin : 2023-11-07 22:00:00. EUR.

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Concert at eugénie les bains church on november 07 by ch?urs d’hommes de gascogne

12? free for children under 12

Concierto en la iglesia de Eugénie les bains el 07 de noviembre por el Coro Masculino Gascón

12? gratis para los menores de 12 años

Konzert in der Kirche von Eugenie les bains am 07. November des Männerchors der Gascogne

12? kostenlos für Kinder unter 12 Jahren

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Aire sur l’Adour