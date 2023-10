Le petit train de la Rhune et St Jean de Luz avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 5 novembre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

LE PETIT TRAIN DE LA RHUNE et SAINT JEAN DE LUZ

8h30/18h – Tarif normal 46€ + 22€ train

Le petit train de la Rhune, est l’un des rares chemins de fer à crémaillère de France encore en service qui vous mène, pendant 4.2km, à travers la montagne Basque jusqu’au sommet de la Rhune à 906mètres d’altitude. Après-midi temps libre dans Saint Jean de Luz

A noter : dans le cas d’une météo ne permettant pas de visibilité sur la Rhune, journée entière à St jean De Luz

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

2023-11-05 fin : 2023-11-05 18:00:00. .

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

LE PETIT TRAIN DE LA RHUNE and SAINT JEAN DE LUZ

8h30/18h – Normal fare 46? + 22? train

The Petit Train de la Rhune, one of France’s few remaining cog railroads, takes you 4.2km through the Basque mountains to the summit of La Rhune, 906m above sea level. Afternoon at leisure in Saint Jean de Luz

Please note: in the event of weather conditions preventing visibility of the Rhune, full day in St jean De Luz

DEPARTURE: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

LE PETIT TRAIN DE LA RHUNE y SAINT JEAN DE LUZ

8h30-18h00 – Tarifa normal 46? + 22? tren

El Petit Train de la Rhune es uno de los pocos ferrocarriles de cremallera que quedan en Francia. Recorre 4,2 km a través de las montañas vascas hasta la cima de La Rhune, a 906 metros de altitud. Tarde libre en San Juan de Luz

Atención: si el tiempo no le permite ver la Rhune, tendrá que pasar todo el día en San Juan de Luz

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (otros puntos de salida a petición)

Reservas en el 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

LE PETIT TRAIN DE LA RHUNE und SAINT JEAN DE LUZ (Der kleine Zug der RHUNE und SAINT JEAN DE LUZ)

8.30/18.00 Uhr – Normaler Tarif 46? + 22?

Der kleine Rhune-Zug ist eine der wenigen Zahnradbahnen Frankreichs, die noch in Betrieb ist. Er führt Sie 4,2 km lang durch die baskischen Berge bis zum Gipfel der Rhune auf 906 m Höhe. Nachmittag zur freien Verfügung in Saint Jean de Luz

Hinweis: Falls das Wetter keine Sicht auf die Rhune zulässt, bleibt der ganze Tag in St. Jean de Luz

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

