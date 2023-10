Pau et son château avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 2 novembre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

Pau et son château

Visite commentée du château suivi d’un temps libre ou accompagné dans la ville.

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

2023-11-02 fin : 2023-11-02 19:00:00. EUR.

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

Pau and its castle

Guided tour of the castle, followed by free or guided time in the city.

DEPARTURE : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

Pau y su castillo

Visita guiada del castillo seguida de tiempo libre o acompañado en la ciudad.

SALIDA : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (otros puntos de salida a petición)

Reservar al 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

Pau und sein Schloss

Kommentierte Besichtigung des Schlosses mit anschließender freier oder geführter Zeit in der Stadt.

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

