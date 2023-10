Stage de cuisine « menu de fête » Eugénie-les-Bains, 28 octobre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Un menu festif de saison – entrée, plat et dessert – spécialement conçu pour pouvoir être réinterprété à la maison. Vous épaterez famille et amis!

Les menus étant saisonnier, merci de bien vouloir contacter notre Service Réservation, pour obtenir le menu de votre date.

4 heures de cours

3 recettes

De 9h00 à 15h00

1 déjeuner-dégustation convivial avec le Chef Formateur

le carnet de recettes en souvenir

Rendez-vous au Café Mère Poule à 9h00

Dans notre cuisine pédagogique, chaque élève dispose d’un poste de travail complet et de tous les accessoires nécessaires à la réalisation. Pendant la réalisation des 3 recettes, le Chef en profite pour élargir vos connaissances culinaires, en fonction des questions théoriques ou pratiques que vous lui poserez..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 15:00:00. EUR.

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



A festive seasonal menu – starter, main course and dessert – specially designed to be reinterpreted at home. You’ll impress your family and friends!

Menus are seasonal, so please contact our Reservations Department to obtain the menu for your date.

4 hours of lessons

3 recipes

From 9:00 am to 3:00 pm

1 convivial tasting lunch with the Chef Trainer

a souvenir recipe booklet

Meet at Café Mère Poule at 9:00 am

In our training kitchen, each student is provided with a complete workstation and all the accessories needed to prepare the recipes. While the 3 recipes are being prepared, the Chef will take the opportunity to expand your culinary knowledge, depending on the theoretical or practical questions you ask.

Un menú festivo de temporada -entrante, plato principal y postre- especialmente diseñado para reinterpretarlo en casa. ¡Impresionará a su familia y amigos!

Los menús son estacionales, así que póngase en contacto con nuestro Departamento de Reservas para obtener el menú de su fecha.

4 horas de clase

3 recetas

De 9:00 a 15:00

1 almuerzo degustación de convivencia con el Chef Formador

un recetario de recuerdo

Cita en el Café Mère Poule a las 9.00 h

En nuestra cocina de formación, cada alumno dispone de un puesto de trabajo completo y de todos los accesorios necesarios para preparar las recetas. Mientras se preparan las 3 recetas, el Chef aprovechará para ampliar sus conocimientos culinarios, en función de las preguntas teóricas o prácticas que le plantee.

Ein festliches Menü der Saison ? Vorspeise, Hauptgang und Dessert ? speziell zusammengestellt, um zu Hause neu interpretiert werden zu können. Sie werden Ihre Familie und Freunde beeindrucken!

Da die Menüs saisonabhängig sind, wenden Sie sich bitte an unsere Reservierungsabteilung, um das Menü für Ihr Datum zu erhalten.

4 Unterrichtsstunden

3 Rezepte

Von 9.00 bis 15.00 Uhr

1 gesellige Mittagsverkostung mit dem Lehrkoch

das Rezeptheft als Andenken

Treffpunkt im Café Mère Poule um 9.00 Uhr

In unserer Lehrküche verfügt jeder Schüler über einen kompletten Arbeitsplatz und alle für die Umsetzung notwendigen Accessoires. Während der Zubereitung der drei Rezepte nutzt der Chefkoch die Gelegenheit, Ihre kulinarischen Kenntnisse zu erweitern, je nachdem, welche theoretischen oder praktischen Fragen Sie ihm stellen.

