Visite d’une asinerie avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 26 octobre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

Visite d’une asinerie

Angèle nous accueille dans son asinerie des Landes : elle vous expliquera son élevage et les vertus du lait d’annesse

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

2023-10-26 fin : 2023-10-26 19:30:00. EUR.

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

Visit an asinerie

Angèle welcomes us to her asinerie in the Landes: she’ll explain her breeding and the virtues of annesse milk

DEPARTURE: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

Visitar una asinerie

Angèle nos recibe en su asinerie de las Landas: nos explicará su cría y las virtudes de la leche annesse

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (otros puntos de salida a petición)

Reservas en el 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

Besuch einer Tierfarm

Angèle empfängt uns in ihrem Betrieb in den Landes: Sie wird Ihnen ihre Zucht und die Vorzüge der Annesse-Milch erläutern

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Aire sur l’Adour