Lourdes ou les grottes de Betharram avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 22 octobre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

LOURDES OU LES GROTTES DE BETHARRAM

13h30/ 19h30 – Tarif normal 38€/ réduit 36€

Lourdes : dépose à la porte Saint Joseph visite en autonomie

visite des grottes de Bétharram : +16.50 l’entrée

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 19:30:00. .

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

LOURDES OR THE CAVES OF BETHARRAM

1:30 pm / 7:30 pm – Standard price 38? / Reduced price 36?

Lourdes: drop-off at Porte Saint Joseph self-guided tour

visit to the Bétharram caves: +16.50 entrance fee

DEPARTURE : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

LOURDES O LAS GRUTAS DE BETHARRAM

13h30 19h30 – Precio normal 38? / Precio reducido 36?

Lourdes: bajada en la puerta San José visita autoguiada

visita de las grutas de Betharram: +16,50 ¤ de entrada

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (otros puntos de salida a petición)

Reserva al 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

LOURDES ODER DIE HÖHLEN VON BETHARRAM

13.30 Uhr/ 19.30 Uhr – Normaler Tarif 38 / Ermäßigter Tarif 36

Lourdes: Abholung am Tor Saint Joseph Selbstständige Besichtigung

besuch der Höhlen von Betharram: +16.50 pro Eintritt

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Aire sur l’Adour