Visite de la maison Sentex avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 18 octobre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

En chalosse, st sever autrement : la maison Sentex

St Sever est connue pour sa magnifique abbatiale, mais saviez-vous que l’on y trouvait également la maison du docteur Sentex dont le rez-de-chaussée est entièrement pavée de mosaïque gallo-romaine ? Nous y serons accueilli.es pour une visite par la propriétaire elle-même. l’abbatiale sera ensuite découverte en visite libre.

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

2023-10-18

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

In chalosse, st sever differently: the Sentex house

St Sever is famous for its magnificent abbey church, but did you know that it was also home to the house of Doctor Sentex, whose first floor is entirely paved with Gallo-Roman mosaics? We’ll be welcomed by the owner herself for a tour of the house, followed by a self-guided tour of the abbey church.

DEPARTURE: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

Otro St Sever en la Chalosse: la casa Sentex

St Sever es famoso por su magnífica iglesia abacial, pero ¿sabía que también albergaba la casa del Dr. Sentex, cuya planta baja está totalmente pavimentada con mosaicos galo-romanos? La propietaria nos recibirá para una visita guiada, seguida de una visita autoguiada a la iglesia abacial.

SALIDA : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (otros puntos de salida a petición)

Reservas en el 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

In Chalosse, St Sever einmal anders: das Sentex-Haus

St Sever ist für seine wunderschöne Abteikirche bekannt, aber wussten Sie, dass es dort auch das Haus von Dr. Sentex gibt, dessen Erdgeschoss vollständig mit gallo-römischen Mosaiken gepflastert ist? Wir werden von der Besitzerin selbst begrüßt und durch die Abteikirche geführt.

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

