Balade au courant du Huchet avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 13 octobre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

BALADE SUR LA COURANT D’HUCHET

12h45/ 18h – Tarif normal 35€ + 17€ galupe à régler sur place

La promenade en galupe (barque traditionnelle à fond plat) le long du bras d’eau reliant l’étang de Léon et l’océan Atlantique est une promenade inoubliable ! 2h de promenade accompagnée.

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

2023-10-13 fin : 2023-10-13 18:00:00. .

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

RIDE ON THE HUCHET CURRENT

12h45/ 18h – Normal price 35? + 17? galupe to be paid on site

A trip in a galupe (a traditional flat-bottomed boat) along the arm of water linking the Etang de Léon to the Atlantic Ocean is an unforgettable experience! 2h guided tour.

DEPARTURE : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

PASEO SOBRE LA CORRIENTE DEL HUCHET

12h45/ 18h – Precio normal 35? + 17? galupe a pagar in situ

Un paseo en galupe (embarcación tradicional de fondo plano) por el brazo de agua que une el Etang de Léon con el océano Atlántico ¡es una experiencia inolvidable! recorrido de 2 horas acompañado.

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (otros puntos de salida a petición)

Reservar en el 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

FAHRT AUF DEM STROM VON HUCHET

12h45/ 18h – Normaler Preis 35? + 17? galupe vor Ort zu bezahlen

Die Fahrt mit der Galupe (traditionelles Boot mit flachem Boden) entlang des Wasserarms, der den Étang de Léon mit dem Atlantik verbindet, ist ein unvergesslicher Ausflug! zweistündige Fahrt mit Begleitung.

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Aire sur l’Adour