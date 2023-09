Octobre rose à Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains, 9 octobre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Pour l’édition 2023 :

Lundi 9 :

Permanence de la Ligue de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 sous la galerie des Thermes

Mardi 10 :

Pilates à 10h30 à la salle de sport des thermes,

Step renfo à 15h45 à la salle de sport des thermes,

Atelier cuisine à 14h30 à la cuisine de la salle d’animation, durée 1h30,

Gym en piscine à 16h45, à la piscine des thermes,

Mercredi 11 :

Atelier cuisine à 14h30 à la cuisine de la salle d’animation, d

Stand de prévention sur le marché devant l’Office de Tourisme de 10h à 12h30

Jeudi 12 :

Renforcement musculaire à 11h à la salle de sport des thermes,

Atelier bien être à 15h au salon des trophées, durée 1h30,

Vendredi 13 :

Stretching à 13h30 à la salle de sport des thermes,

Défilé de mode à 18h au salon des trophées, buvette et boutique octobre rose sur place,

Mercredi 18 :

Stand de prévention sur le marché devant l’Office de Tourisme de 10h à 12h30.

2023-10-09 fin : 2023-10-26 17:00:00. .

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



For the 2023 edition:

Monday 9 :

League office from 10am to 12:30pm and from 2pm to 4:30pm under the Galerie des Thermes

Tuesday 10 :

Pilates at 10:30 a.m. in the Thermes gym,

Step renfo at 15h45 in the Spa gym,

Cooking workshop at 2.30pm in the animation room kitchen, duration 1h30,

Gym en piscine at 16h45, at the spa pool,

Wednesday 11th :

Cooking workshop at 2:30 p.m. in the salle d?animation kitchen, d

Prevention stand at the market in front of the Tourist Office from 10am to 12:30pm

Thursday 12 :

Muscle strengthening at 11am in the spa gym,

Well-being workshop at 3pm in the Salon des Trophées, duration 1h30,

Friday 13th :

Stretching at 1:30 pm in the spa gym,

Fashion show at 6pm in the salon des trophées, refreshments and pink october boutique on site,

Wednesday 18 :

Prevention stand at the market in front of the Tourist Office from 10 a.m. to 12:30 p.m

Para la edición de 2023:

Lunes 9 :

Oficina de la Liga de 10:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30 en la Galerie des Thermes

Martes 10 :

Pilates a las 10h30 en la sala de deportes de las Termas,

Step renfo a las 15h45 en la sala de deportes de las Termas,

Taller de cocina a las 14h30 en la cocina de la sala de actividades, duración 1h30,

Gimnasia en la piscina a las 16h45, en la piscina del balneario,

Miércoles 11 :

Taller de cocina a las 14h30 en la cocina de la sala de actividades, d

Puesto de prevención en el mercado delante de la Oficina de Turismo de 10h a 12h30

Jueves 12 :

Entrenamiento de fuerza a las 11h en el gimnasio del balneario,

Taller de bienestar a las 15h en la sala de trofeos, duración 1h30,

Viernes 13 :

Estiramientos a las 13.30 h en el gimnasio del balneario,

Desfile de moda a las 18 h en el Salón de los Trofeos, refrescos y tienda rosa de octubre in situ,

Miércoles 18:

Puesto de prevención en el mercado, frente a la Oficina de Turismo, de 10.00 a 12.30 h

Für die Ausgabe 2023 :

Montag, 9 :

Sprechstunde der Liga von 10:00 bis 12:30 Uhr und von 14:00 bis 16:30 Uhr unter der Galerie des Thermalbads

Dienstag, den 10 :

Pilates um 10:30 Uhr in der Sporthalle des Thermalbads,

Step renfo um 15.45 Uhr in der Sporthalle der Thermen,

Kochworkshop um 14:30 Uhr in der Küche des Animationsraums, Dauer 1,5 Stunden,

Gymnastik im Schwimmbad um 16:45 Uhr, im Schwimmbad der Thermen,

Mittwoch, den 11:

Kochworkshop um 14:30 Uhr in der Küche des Animationsraums, d

Präventionsstand auf dem Markt vor dem Office de Tourisme von 10 bis 12.30 Uhr

Donnerstag, 12:

Muskelaufbau um 11 Uhr in der Sporthalle des Thermalbads,

Wellness-Workshop um 15 Uhr im Salon des Trophées, Dauer 1,5 Stunden,

Freitag, den 13:

Stretching um 13:30 Uhr in der Sporthalle der Thermen,

Modenschau um 18 Uhr im Salon des Trophées, Erfrischungsstände und Boutique Oktober Rosa vor Ort,

Mittwoch, 18:

Präventionsstand auf dem Markt vor dem Office de Tourisme von 10 bis 12.30 Uhr

