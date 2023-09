Découverte de St Jean de Luz avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 8 octobre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

SAINT JEAN DE LUZ

8h30/ 19h30 – Tarif* normal 62€/ réduit 59€

Après un déjeuner en cidrerie (repas non compris), passage incontournable au Pays Basque, temps libre dans St Jean de Luz suivi d’une croisière d’une heure.

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

2023-10-08

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

SAINT JEAN DE LUZ

8h30/ 19h30 – Price* normal 62? / reduced 59?

After lunch in a cider house (meal not included), a must-see in the Basque Country, free time in St Jean de Luz followed by a one-hour cruise.

DEPARTURE: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

SAINT JEAN DE LUZ

8h30/7h30 – Precio normal* 62? / Precio reducido 59?

Después de comer en una sidrería (comida no incluida), visita obligada en el País Vasco, tiempo libre en San Juan de Luz seguido de un crucero de una hora.

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (otros puntos de salida a petición)

Reservar en el 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

SAINT JEAN DE LUZ

8.30 Uhr/ 19.30 Uhr – Preis* Normal 62 / Ermäßigt 59?

Nach einem Mittagessen in einer Cidrerie (Essen nicht inbegriffen), einem Muss im Baskenland, haben Sie Zeit zur freien Verfügung in St Jean de Luz, gefolgt von einer einstündigen Bootsfahrt.

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

