Repas de la chasse à Eugénie Eugénie-les-Bains, 7 octobre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Repas animé et dansant organisé par l’ACCA d’Eugénie-les-Bains

Au menu :

potage, crudité, poulet fermier en crapaudine accompagné de frites, salade, fromage tourtière café et vin

16€ par personne

gratuit – 8ans

10€ pour les 8-15 ans.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 23:00:00. EUR.

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Meal with entertainment and dancing organized by the ACCA d’Eugénie-les-Bains

Menu includes

soup, crudité, poulet fermier en crapaudine with French fries, salad, tourtière cheese, coffee and wine

16? per person

free for children under 8

10? for 8-15 year olds

Comida con espectáculo y baile organizada por el ACCA de Eugénie-les-Bains

En el menú :

sopa, verduras crudas, pollo de corral con patatas fritas, ensalada, queso tourtière, café y vino

16? por persona

gratis para los menores de 8 años

10? para los niños de 8 a 15 años

Animiertes Essen mit Tanz, organisiert von der ACCA d’Eugénie-les-Bains

Auf dem Menü:

suppe, Rohkost, Huhn mit Pommes frites, Salat, Käse, Kaffee und Wein

16? pro Person

kostenlos für Kinder unter 8 Jahren

10? für 8-15-Jährige

