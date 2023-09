Musée de la Chalosse avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 7 octobre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

LE MUSÉE DE LA CHALOSSE

Visite guidée du musée relatant les paysages, les cultures, et les modes de vie attachés à ce territoire. Découverte de l’exposition photos « migrants farmers » de Dorotea Lange

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 18:30:00. .

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

THE CHALOSSE MUSEUM

Guided tour of the museum recounting the landscapes, cultures and lifestyles associated with this region. Discover Dorotea Lange’s « Migrant Farmers » photo exhibition

DEPARTURE: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

MUSEO DE LA CHALOSSE

Visita guiada del museo que relata los paisajes, las culturas y los modos de vida asociados a esta región. Descubra la exposición fotográfica « Agricultores emigrantes » de Dorotea Lange

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (otros puntos de salida a petición)

Reservas en el 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

DAS MUSEUM VON CHALOSSE

Geführter Besuch des Museums, das die Landschaften, Kulturen und Lebensweisen dieser Region beschreibt. Besichtigung der Fotoausstellung « migrants farmers » von Dorotea Lange

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Aire sur l’Adour