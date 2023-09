Croisière sur la Baïse avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 5 octobre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

CROISIERE SUR LA BAISE

Au départ de Condom, nous partirons pour une heure de croisière commentée avant d’aller découvrir la magnifique cathédrale de la ville.

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

2023-10-05 fin : 2023-10-05 18:30:00. .

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

BAISE RIVER CRUISE

Departing from Condom, we’ll take an hour-long cruise with commentary before discovering the town’s magnificent cathedral.

DEPARTURE: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

CRUCERO POR EL RÍO BAISE

Saliendo de Condom, realizaremos un crucero de una hora comentado antes de descubrir la magnífica catedral de la ciudad.

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (otros puntos de salida a concertar)

Reservar en el 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

KREUZFAHRT AUF DER BAISE

Von Condom aus starten wir zu einer einstündigen, kommentierten Bootsfahrt, bevor wir die wunderschöne Kathedrale der Stadt besichtigen.

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Aire sur l’Adour