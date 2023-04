Visite « flash » d’Eugénie Office de Tourisme, 29 septembre 2023, Eugénie-les-Bains.

La visite guidée du village d’Eugénie se fait « flash ».

Qu’est-ce qu’une visite flash ? A Eugénie , c’est Manon qui vous attend à 17h pour une découverte privilège, rapide et complète du somptueux village thermal d’Eugénie-les-Bains. Profitez-en !

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.

2023-09-29 à ; fin : 2023-09-29 . EUR.

Office de Tourisme

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



The guided tour of Eugenie’s village is « flash ».

What is a flash visit ? In Eugénie, it is Manon who waits for you at 5 pm for a privileged, fast and complete discovery of the sumptuous thermal village of Eugénie-les-Bains. Enjoy it !

On reservation at the Tourist Office

La visita guiada al pueblo de Eugenia es una visita « flash ».

¿Qué es una visita flash? En Eugénie, Manon le espera a las 17 h para un descubrimiento privilegiado, rápido y completo de la suntuosa villa termal de Eugénie-les-Bains. ¡Aprovéchalo!

Previa reserva en la Oficina de Turismo

Die Führung durch das Dorf von Eugénie wird « flash ».

Was ist eine Blitzführung? In Eugénie erwartet Sie Manon um 17 Uhr für eine privilegierte, schnelle und umfassende Entdeckungstour durch das prächtige Thermalbaddorf Eugénie-les-Bains. Machen Sie das Beste daraus!

Mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt

Mise à jour le 2023-03-08 par OT Aire sur l’Adour