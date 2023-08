Découverte de St Jean de Luz avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 24 septembre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

SAINT JEAN DE LUZ

8h30/ 19h30 – Tarif* normal 68€/ réduit 65€

Embarquez dans une bulle d’air iodé pour découvrir Saint-Jean-de-Luz, un havre de paix empreint d’authenticité, presque hors du temps ! L’après-midi nous partirons pour une croisière « corniche basque »

Déjeuner, (non compris, réservé sur demande) dans une taverne Basque.

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is an agency of excursions in the Landes region that favors proximity and conviviality!

SAINT JEAN DE LUZ

8:30 am/ 7:30 pm – Normal price* 68? / Reduced price 65?

Embark on a bubble of iodized air to discover Saint-Jean-de-Luz, a haven of peace and authenticity, almost out of time! In the afternoon, we will leave for a « Basque coast » cruise

Lunch (not included, reserved on request) in a Basque tavern.

DEPARTURE : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (other departure points on request)

Reservation at 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que privilegia la proximidad y la convivencia

SAINT JEAN DE LUZ

8h30/ 19h30 – Tarifa normal* 68? / Tarifa reducida 65?

Embarque en una burbuja de aire yodado para descubrir San Juan de Luz, un remanso de paz y autenticidad, ¡casi fuera del tiempo! Por la tarde, saldremos en crucero por la « Corniche Basque

Almuerzo (no incluido, reservado previa petición) en una taberna vasca.

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (otros puntos de salida a petición)

Reserva al 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

SAINT JEAN DE LUZ

8.30 Uhr/ 19.30 Uhr – Preis* Normal 68 / Ermäßigt 65?

Entdecken Sie Saint-Jean-de-Luz, eine authentische Oase des Friedens, die fast wie aus der Zeit gefallen wirkt! Am Nachmittag geht es auf eine Kreuzfahrt « Corniche Basque »

Mittagessen (nicht inbegriffen, auf Anfrage) in einer baskischen Taverne.

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

