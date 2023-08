Le petit train de la Rhune avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 22 septembre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

LE PETIT TRAIN DE LA RHUNE

13h15/ 20h30 – Tarif normal 60€/ réduit 58€

Le petit train de la Rhune, est l’un des rares chemins de fer à crémaillère de France encore en service qui vous mène, pendant 4.2km, à travers la montagne Basque jusqu’au sommet de la Rhune à 916mètres d’altitude. Là-haut, découverte d’un paysage à 180°…

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

2023-09-22 fin : 2023-09-22 20:30:00. .

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

LE PETIT TRAIN DE LA RHUNE

1:15 pm/ 8:30 pm – Regular price 60? / Reduced price 58?

Le petit train de la Rhune is one of France’s few remaining cog railroads, taking you 4.2km through the Basque mountains to the summit of La Rhune, 916m above sea level. Up there, you’ll discover a 180° landscape…

DEPARTURE: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

LE PETIT TRAIN DE LA RHUNE

13h15/ 20h30 – Tarifa normal 60? / Tarifa reducida 58?

El Petit Train de la Rhune es uno de los pocos ferrocarriles cremallera de Francia todavía en servicio, que le llevará durante 4,2 km a través de las montañas vascas hasta la cima de La Rhune, a 916 metros de altitud. Allí arriba, descubrirá un panorama de 180°…

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (otros puntos de salida a petición)

Reservas en el 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

DER KLEINE ZUG VON LA RHUNE

13.15 Uhr/ 20.30 Uhr – Normaler Tarif 60 / ermäßigt 58?

Der kleine Rhune-Zug ist eine der wenigen Zahnradbahnen Frankreichs, die noch in Betrieb sind. Er führt Sie 4,2 km lang durch das baskische Gebirge bis zum Gipfel der Rhune in 916 m Höhe. Dort oben können Sie eine 180°-Landschaft entdecken…

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

Mise à jour le 2023-08-19 par OT Aire sur l’Adour