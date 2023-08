En Chalosse avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 20 septembre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

EN CHALOSSE : LE CHATEAU DE GAUJACQ

15h/ 18h Tarif unique 30€

Visiter le château de Gaujacq, demeure seigneuriale du 17ème siècle construit à l’image d’un palais italien.

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

2023-09-20 fin : 2023-09-20 18:00:00

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

IN CHALOSSE: THE CHATEAU DE GAUJACQ

3 pm / 6 pm One-off fee 30?

Visit Château de Gaujacq, a 17th-century stately home built in the style of an Italian palace.

DEPARTURE: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

EN CHALOSSE: EL CASTILLO DE GAUJACQ

15h / 18h Precio único 30?

Visite el castillo de Gaujacq, casa señorial del siglo XVII construida al estilo de un palacio italiano.

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (otros puntos de salida a petición)

Reservas en el 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

IN CHALOSSE: DAS SCHLOSS VON GAUJACQ

15h/ 18h Einheitspreis 30?

Besuchen Sie das Schloss von Gaujacq, ein Herrenhaus aus dem 17.

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

