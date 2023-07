Dimanche dans le Gers avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 27 août 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

DIMANCHE DANS LE GERS

10h/ 19h – Tarif* normal 55€/ Réduit 50€ –

Le matin déambulation dans Eauze, son marché fermier, sa cathédrale St Luperc. . Nous déjeunerons dans un restaurant à la cuisine familiale, à 28-34€ hors boissons) , Tables de pique-nique si souhaité.

L’après-midi nous plongerons dans le temps avec la visite guidée de l’abbaye cistercienne de Flaran, ses jardins et sa magnifique collection d’art (150 œuvres provenant de la collection privée du mécène Simonov)

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

2023-08-27 fin : 2023-08-27 19:00:00. .

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

SUNDAY IN THE GERS

10h/ 19h – Normal price* 55? / Reduced price 50? –

Morning stroll through Eauze, its farmers? market and St Luperc?s cathedral. We’ll have lunch in a home-cooked restaurant (28-34? excluding drinks), picnic tables available on request.

In the afternoon, we’ll step back in time with a guided tour of the Cistercian abbey of Flaran, its gardens and magnificent art collection (150 works from the private collection of patron Simonov)

DEPARTURE: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

DOMINGO EN EL GERS

10h/7h – Precio normal* 55? / Precio reducido 50? –

Por la mañana, paseo por Eauze, su mercado agrícola y la catedral de St Luperc. Almorzaremos en un restaurante familiar (28-34? sin bebidas), mesas de picnic disponibles si lo desea.

Por la tarde, haremos un viaje en el tiempo con una visita guiada a la abadía cisterciense de Flaran, sus jardines y su magnífica colección de arte (150 obras de la colección privada del mecenas Simonov)

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (otros puntos de salida a petición)

Reservas en el 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

SONNTAG IM GERS

10h/ 19h – Normaler Preis* 55?/ Ermäßigter Preis 50? –

Am Morgen Spaziergang durch Eauze, seinen Bauernmarkt, seine Kathedrale St Luperc… . Wir essen in einem Restaurant mit familiärer Küche zu Mittag (28-34 € ohne Getränke), Picknicktische, falls gewünscht.

Am Nachmittag tauchen wir in die Vergangenheit ein mit einer Führung durch die Zisterzienserabtei Flaran, ihren Gärten und ihrer herrlichen Kunstsammlung (150 Werke aus der Privatsammlung des Mäzens Simonov)

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Aire sur l’Adour