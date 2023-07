P’tit tour à l’océan avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 26 août 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

UN P’TIT TOUR A L’OCEAN

11h/ 18h30 – Tarif* unique 45€

A Vieux-Boucau vous pourrez profitez de l’océan comme du calme du lac de Soustons, de la promenade aménagé et d’un déjeuner en terrasse ou pique-nique sur la plage

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

2023-08-26 fin : 2023-08-26 18:30:00. .

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

UN P?TIT TOUR A L’OCEAN

11h/ 18h30 – Price* 45?

In Vieux-Boucau, you can enjoy the ocean and the calm of Lac de Soustons, the landscaped promenade and lunch on the terrace or picnic on the beach

DEPARTURE : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

UN PEQUEÑO VIAJE AL OCÉANO

11h / 18h30 – Precio* 45?

En Vieux-Boucau, podrá disfrutar del océano y de la calma del lago de Soustons, del paseo ajardinado y almorzar en la terraza o hacer un picnic en la playa

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (otros puntos de salida a petición)

Reservar en el 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

EINE KLEINE TOUR ZUM OZEAN

11h/ 18h30 – Einheitspreis* 45?

In Vieux-Boucau können Sie den Ozean, die Ruhe des Sees von Soustons, die Promenade und ein Mittagessen auf der Terrasse oder ein Picknick am Strand genießen

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

