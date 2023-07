Rencontre avec une productrice avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 24 août 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

RECONTRE AVEC UNE PRODUCTRICE, VISITE ET DEGUSTATION

14h30/ 17h30 -Tarif unique 22€

Aux délices de Nanou, tout est produit et transformé sur place !

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

2023-08-24 fin : 2023-08-24 17:30:00. .

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

MEET A PRODUCER, TOUR AND TASTING

2:30 p.m./5:30 p.m. -Single price 22?

At Les délices de Nanou, everything is produced and processed on site!

DEPARTURE: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

ENCUENTRO CON UN PRODUCTOR, VISITA Y DEGUSTACIÓN

14h30/ 17h30 – Precio único 22?

En Les délices de Nanou, ¡todo se produce y elabora in situ!

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (otros puntos de salida a petición)

Reservar en el 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

TREFFEN MIT EINER PRODUZENTIN, BESICHTIGUNG UND VERKOSTUNG

14:30/17:30 Uhr -Einzelpreis 22?

In Les délices de Nanou wird alles vor Ort produziert und verarbeitet!

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

