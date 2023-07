En Chalosse avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 23 août 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

EN CHALOSSE : HAGETMAU et GEAUNE

14H30-17H30 Tarif unique 25€

Visite guidée de la crypte Saint Girons, joyau du XIIème siècle, dernier vestige de l’ancienne abbatiale suivi de la découverte accompagnée de la bastide de Geaune, son église et sa tour.

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

2023-08-23 fin : 2023-08-23 17:30:00. .

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

IN CHALOSSE: HAGETMAU and GEAUNE

2:30 pm – 5:30 pm Price: 25?

Guided tour of the Saint Girons crypt, a 12th-century jewel and last vestige of the former abbey church, followed by an accompanied discovery of the bastide town of Geaune, its church and tower.

DEPARTURE: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

EN CHALOSSE: HAGETMAU y GEAUNE

14h30 – 17h30 Precio: 25

Visita guiada de la cripta de Saint Girons, joya del siglo XII y último vestigio de la antigua iglesia abacial, seguida de un descubrimiento acompañado de la ciudad bastide de Geaune, su iglesia y su torre.

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (otros puntos de salida a petición)

Reservas en el 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

IN DER CHALOSSE: HAGETMAU und GEAUNE

14H30-17H30 Einheitspreis 25?

Geführte Besichtigung der Krypta von Saint Girons, einem Juwel aus dem 12. Jahrhundert, dem letzten Überrest der ehemaligen Abteikirche.

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Aire sur l’Adour