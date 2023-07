Espelette et Cambo avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 20 août 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

ESPELETTE – CAMBO

8h30/ 19h30 – Tarif* normal 62€/ réduit 58€

Immersion en Pays basque ! A Espelette bien sûr nous parlerons piment avec visite et dégustation chez un producteur, suivi d’un déjeuner en plein cœur du village (non compris, réservé sur demande) puis nous terminerons la journée par la visite de la villa Arnaga, villa néobasque imaginée et conçue par Edmond Rostand.

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

ESPELETTE – CAMBO

8:30 am/ 7:30 pm – Price* normal 62? / reduced 58?

Immerse yourself in the Basque Country! In Espelette, of course, we’ll be talking chillies, with a visit and tasting at a producer?s, followed by lunch in the heart of the village (not included, booked on request), then we?ll round off the day with a visit to the Villa Arnaga, a neo-Basque villa imagined and designed by Edmond Rostand.

DEPARTURE: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

ESPELETTE – CAMBO

8h30/ 19h30 – Precio normal* 62? / Precio reducido 58?

¡Sumérjase en el País Vasco! En Espelette, por supuesto, hablaremos de guindillas, con una visita y degustación en casa de un productor, seguida de un almuerzo en el corazón del pueblo (no incluido, reserva previa), y después completaremos la jornada con una visita a la Villa Arnaga, villa neovasca imaginada y diseñada por Edmond Rostand.

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (otros puntos de salida a concertar)

Reserva en el 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

ESPELETTE – CAMBO

8.30 Uhr/ 19.30 Uhr – Preis* Normal 62 / Ermäßigt 58?

Tauchen Sie ein ins Baskenland! In Espelette werden wir natürlich über Chili sprechen, mit Besuch und Verkostung bei einem Produzenten, gefolgt von einem Mittagessen im Herzen des Dorfes (nicht inbegriffen, auf Anfrage reserviert). Danach werden wir den Tag mit einem Besuch der Villa Arnaga beenden, einer neobaskischen Villa, die von Edmond Rostand entworfen wurde.

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Aire sur l’Adour