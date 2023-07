Le Gers des vielles pierres avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 18 août 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

LE GERS DES VIELLES PIERRES

14h/ 19h15 – Tarif normal 45€/ réduit 40€

Nous partons à la découverte de deux plus beaux villages de France du Gers : Fourcès, remarquable bastide circulaire et Larressingle pour une visite guidée de ce magnifique village fortifié.

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

2023-08-18 fin : 2023-08-18 19:00:00. .

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

THE GERS OF OLD STONES

14h/ 19h15 ? Normal price 45? / Reduced price 40?

We’re off to discover two of France’s most beautiful Gers villages: Fourcès, a remarkable circular bastide, and Larressingle for a guided tour of this magnificent fortified village.

DEPARTURE: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

EL GERS DE LAS VIEJAS PIEDRAS

14h/7h15 ? Precio normal 45? / Precio reducido 40?

Nos vamos a descubrir dos de los pueblos más bellos de Francia en el Gers: Fourcès, una notable bastida circular, y Larressingle para una visita guiada de este magnífico pueblo fortificado.

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (otros puntos de salida a petición)

Reservar en el 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

DAS GERS DER ALTEN STEINE

14h/ 19h15 ? Normaler Preis 45/ermäßigt 40?

Wir entdecken zwei der schönsten Dörfer Frankreichs im Gers: Fourcès, eine bemerkenswerte kreisförmige Bastide, und Larressingle mit einer Führung durch dieses wunderschöne befestigte Dorf.

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Aire sur l’Adour