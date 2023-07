Visite d’une Ganaderia avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 16 août 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

VISITE D’UNE GANADERIA

15h15/ 18h45 – Tarif unique 30€

Plongez pendant deux heures dans l’univers typiquement landais d’une ganaderia. Nous irons découvrir le troupeau (plus de 160 vaches) dans leur milieu naturel et nous terminerons par la sangria de l’amitié !

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

2023-08-16

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

VISIT TO A GANADERIA

3:15pm/6:45pm – One-off price 30?

Immerse yourself for two hours in the typical Landes world of a ganaderia. We’ll discover the herd (over 160 cows) in their natural environment, and finish with a friendly sangria!

DEPARTURE : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

VISITA DE UNA GANADERIA

15h15 18h45 – Precio único 30?

Sumérjase durante dos horas en el universo típico landés de una ganadería. Descubriremos el rebaño (más de 160 vacas) en su entorno natural y ¡terminaremos con una sangría amistosa!

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (otros puntos de salida a petición)

Reservas en el 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

BESUCH EINER GANADERIA

15.15 Uhr/ 18.45 Uhr – Einheitspreis 30?

Tauchen Sie zwei Stunden lang in die typisch landestypische Welt einer Ganaderia ein. Wir werden die Herde (mehr als 160 Kühe) in ihrer natürlichen Umgebung entdecken und mit einer Sangria der Freundschaft abschließen!

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

