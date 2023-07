Fêtes d’Eugénie les Bains Eugénie-les-Bains, 10 août 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Jeudi :

20h30 loto bingo à la salle d’animation

Vendredi :

20h30 repas (assiette eugénoise, pavé d’esturgeon et sauce au chorizo, entrecôte frites, fromage, éclair au chocolat) 17€

Soirée bodega animé par Fun bodeg’

Samedi :

17h30 inauguration du jardin Christine et Michel Guérar à côté de l’église

18h messe en musique avec Lous Pastourous et Yan de Nadau

19h30 apéro tapas chez les cafetiers

22h cavalcade

Soirée bodega animée par Fun Bodeg’

Dimanche :

11h cavalcade

12h apéritif concert

17h course landaise de compétition ganaderia Deyris, cuadrilla Clavé

20h repas (faux filet frites, fromage, glace) 12€

23h feu d’artifice

Mardi :

9h rassemblement de voitures anciennes

12h moules frites 12€

Pour les repas, inscription à l’office de tourisme ou au 05 58 71 64 70.

2023-08-10 fin : 2023-08-13 . .

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Thursday :

8:30 pm bingo at the salle d’animation

Friday:

8:30pm meal (assiette eugénoise, sturgeon steak with chorizo sauce, entrecôte frites, cheese, chocolate éclair) 17?

Bodega evening hosted by Fun bodeg’

Saturday :

5:30 pm inauguration of the Christine and Michel Guérar garden next to the church

6pm mass with music by Lous Pastourous and Yan de Nadau

7:30 p.m. tapas aperitif at the cafés

22h cavalcade

Evening bodega entertainment by Fun Bodeg’

Sunday :

11h cavalcade

12pm aperitif concert

5pm competitive Landes race ganaderia Deyris, cuadrilla Clavé

8pm meal (faux filet frites, cheese, ice cream) 12?

11pm fireworks

Tuesday :

9am vintage car gathering

12h moules frites 12?

Registration for meals at the tourist office or on 05 58 71 64 70

Jueves :

20h30 bingo en la sala de espectáculos

Viernes :

20.30 comida (assiette eugénoise, filete de esturión con salsa de chorizo, entrecot frites, queso, éclair de chocolate) 17?

Velada en la bodega con animación a cargo de Fun bodeg’

Sábado :

17.30 h: inauguración del jardín de Christine y Michel Guérar junto a la iglesia

18.00 h Misa con música de Lous Pastourous y Yan de Nadau

19.30h aperitivo de tapas en los cafés

22h cabalgata

Velada en la bodega amenizada por Fun Bodeg

Domingo :

11h cabalgata

12h concierto aperitivo

17h: carrera competitiva de las Landas (ganadería Deyris, cuadrilla Clavé)

20h comida (filete con patatas fritas, queso, helado) ¿12h?

23h fuegos artificiales

Martes :

9h reunión de coches de época

12h: mejillones con patatas 12h: fuegos artificiales

Inscripciones para las comidas en la Oficina de Turismo o en el 05 58 71 64 70

Donnerstag :

20.30 Uhr Bingo Lotto in der Animationshalle

Freitag :

20.30 Uhr Essen (Eugène-Teller, Störsteak mit Chorizo-Sauce, Entrecôte mit Pommes frites, Käse, Schokoladen-Eclair) 17?

Bodega-Abend unter der Leitung von Fun bodeg’

Samstag :

17.30 Uhr Einweihung des Gartens von Christine und Michel Guérar neben der Kirche

18 Uhr Musikalische Messe mit Lous Pastourous und Yan de Nadau

19.30 Uhr Tapas-Aperitif bei den Cafetiers

22 Uhr Kavalkade

Bodega-Abend unter der Leitung von Fun Bodeg’

Sonntag :

11h Kavalkade

12h Aperitif-Konzert

17 Uhr Wettkampf-Landaise-Rennen (Ganaderia Deyris, Cuadrilla Clavé)

20 Uhr Essen (Falsches Filet mit Pommes frites, Käse, Eis) 12?

23h Feuerwerk

Dienstag :

9 Uhr Treffen von Oldtimern

12 Uhr Muscheln mit Pommes frites 12?

Anmeldung für die Mahlzeiten im Tourismusbüro oder unter 05 58 71 64 70

