Diner dans une ferme en Chalosse avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 10 août 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

DÎNER A LA FERME

18h30/ 22h30 -Tarif unique 18€ + menu

Dans une ferme auberge de Chalosse venez déguster les produits de canards élevés sur place !

Trois menus vous sont proposés au choix : 19€/ 23 et 25€.

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

2023-08-10 fin : 2023-08-10 22:30:00. .

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

DINNER ON THE FARM

6:30 pm/ 10:30 pm -Single price 18? + menu

Come and taste the products of ducks raised on the farm in Chalosse!

Three menus to choose from: 19? / 23 and 25?

DEPARTURE: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

CENA EN LA GRANJA

18h30 / 22h30 – Precio único 18? + menú

¡Venga a degustar los productos de los patos criados en la granja de Chalosse!

Puede elegir entre tres menús: 19? 23 y 25?

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (otros puntos de salida previa petición)

Reservas en el 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

ABENDESSEN AUF DEM BAUERNHOF

18.30 Uhr/ 22.30 Uhr -Einzelpreis 18? + Menü

In einer Ferme Auberge in Chalosse können Sie die Produkte der vor Ort gezüchteten Enten probieren!

Es stehen drei Menüs zur Auswahl: 19, 23 und 25 Euro.

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Aire sur l’Adour