Marché hebdomadaire du mercredi Place gaston larrieu, 9 août 2023, Eugénie-les-Bains.

A Eugénie les Bains retrouvez votre marché hebdomadaire tous les mercredis matins.

Vous pourrez découvrir des producteurs et artisans locaux sur la place gaston larrieu et la place des arènes.

En plus de ce marché alimentaire vous trouverez des exposants de vêtements, des livres, … et bien d’autres petites choses qui feront votre bonheur.

Attention le sens de circulation les jours de marché dans la rue principale est à sens unique !.

2023-08-09 à ; fin : 2023-08-09 12:30:00. .

Place gaston larrieu

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



In Eugénie les Bains you can find your weekly market every Wednesday morning.

You will be able to discover producers and local craftsmen on the place gaston larrieu and the place of the arenas.

In addition to this food market you will find exhibitors of clothing, books, … and many other small things which will make your happiness.

Attention the direction of traffic on market days in the main street is one way!

En Eugénie les Bains puede encontrar su mercado semanal todos los miércoles por la mañana.

Podrá descubrir a los productores y artesanos locales en la plaza gaston larrieu y en la plaza des arènes.

Además de este mercado de alimentos, encontrarás ropa, libros, … y muchas otras pequeñas cosas que te harán feliz.

Tenga en cuenta que el sentido de circulación en los días de mercado en la calle principal es unidireccional

In Eugénie les Bains finden Sie Ihren Wochenmarkt jeden Mittwochvormittag.

Auf dem Place Gaston Larrieu und dem Place des Arènes können Sie lokale Produzenten und Handwerker entdecken.

Zusätzlich zu diesem Lebensmittelmarkt finden Sie Aussteller von Kleidung, Büchern, … und vielen anderen Kleinigkeiten, die Sie glücklich machen werden.

Achtung die Verkehrsrichtung an Markttagen in der Hauptstraße ist eine Einbahnstraße!

Mise à jour le 2022-08-23 par OT Aire sur l’Adour