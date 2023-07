Le Petit train d’Artouste avec Mochila Eugénie-les-Bains, 6 août 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

LE PETIT TRAIN D’ARTOUSTE

8H30/19h Tarif unique 68€/réduit 62€ *

Cap sur les Pyrénées pour la découverte de la vallée d’Ossau dans le petit train le plus haut d’Europe ! Montée en télécabine, petit train qui nous mènera jusqu’à son point d’arrivée en 55 minutes de voyages extraordinaire. Déjeuner non compris : snack de la gare au lac (500m de montée pour 60m de dénivelé) ou déjeuner sur l’herbe (il n’y a pas de tables de pique nique)

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

2023-08-06 fin : 2023-08-06 19:00:00. EUR.

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

LE PETIT TRAIN D’ARTOUSTE

8H30/19h Single ticket 68?/reduced ticket 62? *

Head for the Pyrenees to discover the Ossau valley on Europe’s highest little train! Take the gondola up to the top in 55 minutes of extraordinary travel. Lunch not included: snack from the station to the lake (500m ascent for 60m difference in altitude) or lunch on the grass (there are no picnic tables)

DEPARTURE: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

EL TRENECITO DE ARTOUSTE

8h30 – 19h00 Billete sencillo 68? / Billete reducido 62? *

Diríjase a los Pirineos para descubrir el valle de Ossau en el trenecito más alto de Europa Suba en teleférico hasta la cima del valle en 55 minutos de extraordinario viaje. Comida no incluida: tentempié desde la estación hasta el lago (500 m de ascensión y 60 m de desnivel) o comida en la hierba (no hay mesas de picnic)

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (otros puntos de salida a petición)

Reservas en el 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

DER KLEINE ZUG VON ARTOUSTE

8H30/19h Einheitspreis 68/ermäßigt 62? *

Entdecken Sie das Ossau-Tal in den Pyrenäen mit dem höchstgelegenen kleinen Zug Europas! Fahrt mit der Gondelbahn, einem kleinen Zug, der uns in 55 Minuten außergewöhnlicher Fahrt bis zu seinem Endpunkt bringt. Mittagessen nicht inbegriffen: Snack vom Bahnhof bis zum See (500 m Aufstieg für 60 m Höhenunterschied) oder Mittagessen auf dem Gras (es gibt keine Picknicktische)

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Aire sur l’Adour