Rencontre avec une productrice avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 27 juillet 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

JEUDI 27 JUILLET – JEUX D’ARENES

19h45/ 23h Tarif unique 30€

On ne peut pas partir des landes sans être entré dans une arène pour assister à une course landaise ou des jeux de vachettes.

C’est une tradition l’été par chez nous !

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

2023-07-27 fin : 2023-07-27 23:00:00. .

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

THURSDAY, JULY 27 – JEUX D?ARENES

7:45pm/ 11pm Single ticket price: 30?

You can’t leave the Landes without entering a bullring to watch a landaise race or cow games.

It’s a summer tradition in our region!

DEPARTURE: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

JUEVES 27 DE JULIO – JEUX D’ARENES

19h45 / 23h00 Entrada única 30?

No puede irse de las Landas sin entrar en una plaza de toros para asistir a una carrera landesa o a los juegos de las vacas.

Es una tradición estival en nuestra región

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (otros puntos de salida a petición)

Reservas en el 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

DONNERSTAG, 27. JULI – ARENASPIELE

19.45 Uhr/ 23.00 Uhr Einheitspreis 30?

Man kann die Heide nicht verlassen, ohne eine Arena betreten zu haben, um einem Landrennen oder Kuhspielen beizuwohnen.

Das ist bei uns im Sommer Tradition!

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

