Jazz in Marciac avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 25 juillet 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

MARDI 25 JUILLET -JAZZ IN MARCIAC, LE OFF

14h/ 20h30 – Tarif normal 40€/ réduit 36€

Après-midi de jazz ! Concerts gratuits dans toute la ville.

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

TUESDAY, JULY 25 -JAZZ IN MARCIAC, LE OFF

2pm/ 8:30pm – Standard 40? / Reduced 36?

Afternoon of jazz! Free concerts all over town.

DEPARTURE: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

MARTES 25 DE JULIO -JAZZ EN MARCIAC, LE OFF

14.00 h/8.30 h – Estándar 40? / Reducida 36?

¡Una tarde de jazz! Conciertos gratuitos por toda la ciudad.

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (otros puntos de salida a petición)

Reserva al 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

DIENSTAG, 25. JULI – JAZZ IN MARCIAC, DAS OFF

14h/ 20h30 – Normaler Preis 40 / Ermäßigter Preis 36?

Ein Nachmittag voller Jazz! Kostenlose Konzerte in der ganzen Stadt.

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

