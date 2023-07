La maison du jambon avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 6 juillet 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

JEUDI 06 JUILLET – LA MAISON DU JAMBON

14h30/ 17h30 Tarif unique 20€

La Maison du Jambon de Bayonne a créé un espace muséographique vivant et savoureux, offrant au public un voyage millénaire chargé d’histoire. Il permet de s’imprégner de la culture de son fleuron gastronomique : le Jambon de Bayonne. Dégustation de chiffonnade.

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

THURSDAY, JULY 06 – LA MAISON DU JAMBON

2:30 p.m./ 5:30 p.m. Single admission 20?

The Maison du Jambon de Bayonne has created a lively and tasty museum space, offering visitors a thousand-year-old journey steeped in history. It allows visitors to immerse themselves in the culture of its gastronomic flagship: Bayonne Ham. Tasting of chiffonnade.

DEPARTURE: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

JUEVES 06 JULIO – LA MAISON DU JAMBON

14.30 h/ 17.30 h Entrada única 20?

La Maison du Jambon de Bayona ha creado un espacio museístico vivo y sabroso que transporta a los visitantes a un viaje milenario cargado de historia. Permite a los visitantes sumergirse en la cultura de su buque insignia gastronómico: el jamón de Bayona. Degustación de chiffonade.

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (otros puntos de salida a petición)

Reservas en el 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

DONNERSTAG, 06. JULI – DAS HAUS DES SCHINKENS

14.30 Uhr/ 17.30 Uhr Einheitspreis 20?

Das Haus des Bayonne-Schinkens hat einen lebendigen und schmackhaften Museumsbereich geschaffen, der den Besuchern eine geschichtsträchtige Reise durch die Jahrtausende bietet. Hier können Sie die Kultur seines gastronomischen Aushängeschilds, des Bayonne-Schinkens, kennenlernen. Verkostung von Chiffonade.

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Aire sur l’Adour