Les Ventas d’Arneguy avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 4 juillet 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

MARDI 4 JUILLET ESPAGNE : LES VENTAS D’ARNEGUY

10h30/ 19h30 – Tarif* normal 35€/ réduit 30€

Envie de faire des courses à la frontière espagnole ? Cette sortie ne comprend que le trajet, restaurants sur place.

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

TUESDAY, JULY 4 SPAIN: LES VENTAS D?ARNEGUY

10:30 am / 7:30 pm – Price* normal 35? / reduced 30?

Fancy a shopping trip to the Spanish border? This outing includes only the journey, with restaurants on site.

DEPARTURE : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

MARTES 4 DE JULIO ESPAÑA: LAS VENTAS DE ARNEGUY

10h30 / 19h30 – Precio* normal 35? / reducido 30?

¿Le apetece ir de compras a la frontera española? Esta salida sólo incluye el viaje, con restaurantes in situ.

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (otros puntos de salida a petición)

Reservas en el 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

DIENSTAG, 4. JULI SPANIEN: DIE VENTAS VON ARNEGUY

10.30 Uhr/ 19.30 Uhr – Preis* Normal 35 / Ermäßigt 30?

Lust auf einen Einkaufsbummel an der spanischen Grenze? Dieser Ausflug beinhaltet nur die Fahrt, Restaurants vor Ort.

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Aire sur l’Adour