Salon des auteurs à Eugénie les Bains

Landes

Salon des auteurs à Eugénie les Bains, 1 juillet 2023, Eugénie-les-Bains. Le samedi 1er juillet : Salon des auteurs

Dédicaces et conférences.

Informations complémentaires à venir..

Saturday, July 1: Author’s Fair

Signing sessions and conferences.

More information to come. Sábado 1 de julio: Feria de Autores

Sesiones de firmas y conferencias.

Más información próximamente. Am Samstag, den 1. Juli: Autorenmesse

Signierstunden und Vorträge.

Am Samstag, den 1. Juli: Autorenmesse

Signierstunden und Vorträge.

Weitere Informationen folgen.

