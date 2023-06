Bayonne – Anglet – Biarritz avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 25 juin 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

DIMANCHE 25 JUIN – BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ

8h30/ 19h30 – Tarif* Normal 55€/ réduit 50€

A Bayonne, vous découvrirez la vieille ville en autonomie ou accompagné.e : les petites ruelles, les halles, la cathédrale vous séduiront par leur beauté! Nous rejoindrons Anglet par la route qui longe l’Adour. Nous nous arrêterons pour déjeuner (non compris, restaurant réservé sur demande, ou pique-nique possible. Nous nous dirigerons ensuite vers Biarritz par la route de la corniche, ferons un arrêt au phare (possibilité de le visiter, entrée 5€, 248 marches) puis temps libre dans la ville. Dépose à proximité du rocher de la vierge.

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

SUNDAY, JUNE 25 – BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ

8:30 am / 7:30 pm – Price* Normal 55? / Reduced 50?

In Bayonne, you’ll discover the old town on your own or with a guide: the narrow streets, the covered market and the cathedral will captivate you with their beauty! We’ll then take the road along the Adour to Anglet. We’ll stop for lunch (not included, restaurant booked on request, or picnic possible). We’ll then head for Biarritz along the Corniche road, stopping at the lighthouse (admission 5?, 248 steps) and free time in the town. Drop-off near the Rocher de la Vierge.

DEPARTURE: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

DOMINGO 25 DE JUNIO – BAYONA-ANGLET-BIARRITZ

8h30-19h30 – Precio* Normal 55? / Reducido 50?

En Bayona, descubrirá el casco antiguo solo o acompañado: ¡las callejuelas, los mercados y la catedral le cautivarán por su belleza! A continuación, tomaremos la carretera que bordea el Adour hasta Anglet. Pararemos para almorzar (no incluido, restaurante reservado bajo petición) o hacer un picnic. A continuación nos dirigiremos a Biarritz por la carretera de la Corniche, parando en el faro (posibilidad de visita, entrada 5?, 248 escalones) y luego tiempo libre en la ciudad. Bajada cerca de la Roca de la Virgen.

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (otros puntos de salida a petición)

Reservas en el 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

SONNTAG, 25. JUNI – BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ

8.30 Uhr/ 19.30 Uhr – Preis* Normal 55 / ermäßigt 50?

In Bayonne werden Sie die Altstadt auf eigene Faust oder in Begleitung entdecken: die kleinen Gassen, die Markthallen und die Kathedrale werden Sie mit ihrer Schönheit verführen! Über die Straße entlang des Flusses Adour gelangen wir nach Anglet. Wir machen eine Mittagspause (nicht inbegriffen, Restaurant auf Anfrage reserviert, oder Picknick möglich). Anschließend fahren wir auf der Corniche-Straße nach Biarritz, wo wir am Leuchtturm anhalten (Besichtigung möglich, Eintritt 5?, 248 Stufen) und Zeit zur freien Verfügung in der Stadt haben. Abfahrt in der Nähe des Jungfrauenfelsens.

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

