Visite d’une miellerie artisanale avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 22 juin 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

JEUDI 25 MAI – VISITE D’UNE MIELLERIE ARTISANALE

14h30/ 18h Tarif unique 20€

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les ruches, les abeilles et l’apiculture ! Ici on vous parle du travail d’apiculteur, on ouvre une ruche devant vous (en toute sécurité), on vous raconte les anecdotes du métier et on finit par déguster !

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is an agency of excursions in the Landes region that favors proximity and conviviality!

THURSDAY, MAY 25 – VISIT TO A HONEY FACTORY

2:30 pm/ 6 pm One price 20?

Everything you always wanted to know about beehives, bees and beekeeping! Here we talk about the work of a beekeeper, we open a hive in front of you (in complete safety), we tell you the anecdotes of the profession and we finish by tasting!

DEPARTURE : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (other places of departure on request)

Reservation at 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que privilegia la proximidad y la convivencia

JUEVES 25 DE MAYO – VISITA DE UNA FÁBRICA DE MIEL

14h30/ 18h00 Tarifa única 20?

Todo lo que siempre quiso saber sobre las colmenas, las abejas y la apicultura Aquí le contamos el trabajo de un apicultor, abrimos una colmena delante de usted (con total seguridad), le contamos las anécdotas de la profesión y ¡terminamos con una degustación!

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (otros puntos de salida a petición)

Reserva al 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

DONNERSTAG, 25. MAI – BESUCH EINER HANDWERKLICHEN HONIGFABRIK

14:30/18:00 Uhr Einheitspreis 20?

Alles, was Sie schon immer über Bienenstöcke, Bienen und die Imkerei wissen wollten! Hier wird Ihnen die Arbeit eines Imkers erklärt, ein Bienenstock wird vor Ihren Augen geöffnet (in aller Sicherheit), es werden Anekdoten über den Beruf erzählt und am Ende wird probiert!

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

Mise à jour le 2023-05-24 par OT Aire sur l’Adour