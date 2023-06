St Jean Pied De Port et Arneguy avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 18 juin 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

DIMANCHE 18 JUIN – SAINT JEAN PIED DE PORT ET ARNEGUY

8h30/ 19h – Tarif* normal 62€/ réduit 58€

Un des plus emblématiques villages du pays basque intérieur ! Nous le découvrirons en visite commentée en petit train (d’avril à octobre) qui nous mènera jusqu’en haut de la citadelle. Pour le déjeuner (non compris), nous mettrons le cap sur le restaurant-cidrerie Hurrup Eta Klik qui nous propose une cuisine savoureuse 100% locale.

Suivra un moment de temps libre dans le village puis, pour ceux et celles qui le souhaitent, nous monterons jusqu’au ventas espagnoles (magasins en frontière)

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

2023-06-18

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

SUNDAY JUNE 18 – SAINT JEAN PIED DE PORT AND ARNEGUY

8:30 am/ 7 pm ? Price* normal 62? / reduced 58?

One of the most emblematic villages in the inland Basque country! We’ll take a guided tour on the little train (from April to October), which will take us to the top of the citadel. For lunch (not included), we’ll head for the Hurrup Eta Klik cider house-restaurant, offering tasty 100% local cuisine.

Then, for those who wish, we’ll head up to the Spanish ventas (border stores)

DEPARTURE: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

DOMINGO 18 DE JUNIO – SAINT JEAN PIED DE PORT Y ARNEGUY

8h30 / 19h00 ? Precio normal* 62? / Precio reducido 58?

Uno de los pueblos más emblemáticos del interior del País Vasco Realice una visita guiada en el trenecito (de abril a octubre), que le llevará hasta lo alto de la ciudadela. Para comer (no incluido), nos dirigiremos a la sidrería Hurrup Eta Klik, que sirve sabrosa cocina 100% local.

A continuación, dispondremos de tiempo libre en el pueblo y, para aquellos que lo deseen, subiremos a las ventas españolas (tiendas fronterizas)

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (otros puntos de salida a petición)

Reservas en el 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

SONNTAG, 18. JUNI – SAINT JEAN PIED DE PORT UND ARNEGUY

8.30 Uhr/ 19 Uhr ? Normaler Preis* 62/ermäßigt 58?

Eines der symbolträchtigsten Dörfer des inneren Baskenlandes! Wir entdecken es auf einer geführten Tour mit dem kleinen Zug (von April bis Oktober), der uns bis zur Spitze der Zitadelle bringt. Für das Mittagessen (nicht inbegriffen) nehmen wir Kurs auf das Restaurant Hurrup Eta Klik, das uns eine schmackhafte, zu 100 % lokale Küche anbietet.

Danach haben wir Zeit zur freien Verfügung im Dorf und wer möchte, kann zu den spanischen Ventas (Grenzläden) hinaufsteigen

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

