Découverte d’une asinerie avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains, 15 juin 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

JEUDI 15 JUIN – DÉCOUVERTE D’UNE ASINERIE

16h30/ 19h30 – Tarif unique 15€

Angèle nous accueille dans son asinerie des Landes : elle nous y expliquera son élevage, les vertus du lait d’ânesse…

Vous pourrez côtoyer les ânes et assister à la traite !

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

2023-06-15 à ; fin : 2023-06-15 19:30:00. .

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is a Landes excursion agency that focuses on proximity and conviviality!

THURSDAY JUNE 15 – DISCOVERY OF AN ASINERIE

4:30 p.m./7:30 p.m. – Price 15?

Angèle welcomes you to her asinerie in the Landes: she’ll explain her breeding methods and the virtues of donkey milk?

You’ll be able to rub shoulders with the donkeys and watch them being milked!

DEPARTURE: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (other departure points on request)

Reservations on 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que apuesta por la proximidad y la convivencia

JUEVES 15 DE JUNIO – DESCUBRIMIENTO DE UNA ASINERIE

16h30 19h30 – Entrada única 15?

Angèle le da la bienvenida a su granja de burros en las Landas: le explicará cómo cría burros y los beneficios de la leche de burra?

Podrá codearse con las burras y ver cómo las ordeñan

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (otros puntos de salida a petición)

Reservas en el 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

DONNERSTAG, 15. JUNI – ENTDECKEN SIE EINEN BAUERNHOF!

16:30/19:30 Uhr – Einheitspreis 15?

Angèle empfängt uns in ihrer Eselfarm in den Landes: Sie erklärt uns ihre Zucht, die Vorzüge der Eselsmilch?

Sie können mit den Eseln zusammen sein und beim Melken zusehen!

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

