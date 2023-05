Les Grottes de Bétharram avec Mochila Etcetera, 19 mai 2023, Eugénie-les-Bains.

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

VENDREDI 19 MAI – LES GROTTES DE BÉTHARRAM

13h15/ 19h15 – Tarif Normal 52€/ réduit 50€

Les Grottes de Bétharram sont les plus belles d’Europe et certainement les plus curieuses à visiter ! La partie visitée des grottes s’étend sur 2,8 km avec une impressionnante dénivellation de 80 m. Le parcours souterrain de la rivière est de 3,5 km

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is an agency of excursions in the Landes region that favors proximity and conviviality!

FRIDAY MAY 19 – THE CAVES OF BÉTHARRAM

1:15pm/ 7:15pm – Normal price 52? / reduced 50?

The Caves of Betharram are the most beautiful in Europe and certainly the most curious to visit! The visited part of the caves is 2.8 km long with an impressive 80 m difference in level. The underground route of the river is 3.5 km long

DEPARTURE : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (other departure points on request)

Reservation at 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que privilegia la proximidad y la convivencia

VIERNES 19 DE MAYO – CUEVAS DE BÉTHARRAM

13h15/ 19h15 – Precio normal 52? / Reducido 50?

Las grutas de Betharram son las más bellas de Europa y, sin duda, las más curiosas de visitar La parte visitada de las grutas se extiende a lo largo de 2,8 km con un impresionante desnivel de 80 m. Su recorrido subterráneo es de 3,5 km

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (otros puntos de salida a petición)

Reserva al 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

FREITAG, 19. MAI – DIE HÖHLEN VON BETHARRAM

13.15 Uhr/ 19.15 Uhr – Normaler Tarif 52 / ermäßigt 50?

Die Höhlen von Betharram sind die schönsten Höhlen Europas und sicherlich die kuriosesten, die es zu besichtigen gibt! Der besuchte Teil der Höhlen erstreckt sich über 2,8 km mit einem beeindruckenden Höhenunterschied von 80 Metern. Der unterirdische Flusslauf ist 3,5 km lang

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

