Diner dans une ferme en Chalosse avec Mochila Etcetera, 11 mai 2023, Eugénie-les-Bains.

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

JEUDI 11 MAI – DÎNER A LA FERME

19h30/ 22h30 -Tarif unique 18€ + menu

Dans une ferme auberge de Chalosse venez déguster les produits de canards élevés sur place !

Trois menus vous sont proposés au choix : 19€/ 23 et 25€.

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is an agency of excursions in the Landes region that favors proximity and conviviality!

THURSDAY 11 MAY – DINNER AT THE FARM

7:30 p.m. to 10:30 p.m. – Single price 18? + menu

In a farm inn in Chalosse come and taste the products of ducks raised on the spot!

Three menus are proposed to you with the choice: 19? / 23 and 25?

DEPARTURE : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (other departure points on request)

Reservation at 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que privilegia la proximidad y la convivencia

JUEVES 11 DE MAYO – CENA EN LA GRANJA

19h30/ 22h30 – Precio único 18? + menú

En una granja posada de Chalosse, ¡venga a degustar los productos de los patos criados in situ!

Tres menús disponibles: 19? / 23 y 25?

SALIDA : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (otros puntos de salida a petición)

Reserva al 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

DONNERSTAG, 11. MAI – ABENDESSEN AUF DEM BAUERNHOF

19.30 Uhr/ 22.30 Uhr -Einzelpreis 18? + Menü

In einer Ferme Auberge in Chalosse können Sie die Produkte der vor Ort gezüchteten Enten probieren!

Es stehen drei Menüs zur Auswahl: 19, 23 und 25 Euro.

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

Mise à jour le 2023-04-27 par OT Aire sur l’Adour