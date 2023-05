En Chalosse avec Mochila Etcetera, 10 mai 2023, Eugénie-les-Bains.

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

MERCREDI 10 MAI – EN EN CHALOSSE : HAGETMEAU ET GEAUNE

14h30/ 17h30 Tarif unique 25€

Visite guidée de la crypte Saint-Girons, joyau du XIIème siècle, dernier vestige de l’ancienne abbatiale suivi de la découverte accompagnée de la bastide de Geaune, son église et sa tour.

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is an agency of excursions in the Landes region that favors proximity and conviviality!

WEDNESDAY MAY 10 – IN CHALOSSE : HAGETMEAU AND GEAUNE

2:30 pm/ 5:30 pm One price 25?

Guided tour of the Saint-Girons crypt, a jewel of the 12th century, the last vestige of the old abbey church, followed by an accompanied discovery of the bastide of Geaune, its church and its tower.

DEPARTURE : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (other departure points on request)

Reservation at 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que privilegia la proximidad y la convivencia

MIERCOLES 10 DE MAYO – EN CHALOSSE : HAGETMEAU Y GEAUNE

14h30/ 17h30 Precio único 25?

Visita guiada de la cripta de Saint-Girons, joya del siglo XII, último vestigio de la antigua iglesia abacial, seguida de un descubrimiento acompañado de la bastida de Geaune, su iglesia y su torre.

SALIDA : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (otros puntos de salida a petición)

Reserva al 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

MITTWOCH, 10. MAI – EN EN EN CHALOSSE: HAGETMEAU UND GEAUNE

14:30/17:30 Uhr Einheitspreis 25?

Geführte Besichtigung der Krypta Saint-Girons, ein Juwel aus dem 12. Jahrhundert und letzter Überrest der ehemaligen Abteikirche.

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

Mise à jour le 2023-04-27 par OT Aire sur l’Adour