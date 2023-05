Bordeaux expo Bassins de Lumières avec Mochila Etcetera, 4 mai 2023, Eugénie-les-Bains.

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

JEUDI 4 MAI – BORDEAUX EXPO BASSINS DE LUMIERES

9h30/ 19h30 – Tarif* Normal 68€/ réduit 62€

Ce sont les deux artistes Dali et Gaudi qui sont à l’honneur de cette nouvelle exposition à la base sous-marine de Bordeaux que nous découvrirons en tout début d’après-midi après un déjeuner (non compris) au restaurant La ferme.

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

2023-05-04 à ; fin : 2023-05-04 19:30:00. .

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is an agency of excursions in the Landes region that favors proximity and conviviality!

THURSDAY MAY 4TH – BORDEAUX EXPO BASSINS DE LUMIERES

9:30 am/ 7:30 pm – Price* Normal 68? / Reduced 62?

The two artists Dali and Gaudi are honored in this new exhibition at the Bordeaux submarine base that we will discover in the early afternoon after a lunch (not included) at the restaurant La ferme.

DEPARTURE : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (other departure points on request)

Reservation at 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que privilegia la proximidad y la convivencia

JUEVES 4 DE MAYO – BURDEOS EXPO BASSINS DE LUMIERES

9h30/ 19h30 – Precio* Normal 68? / Reducido 62?

Los dos artistas Dalí y Gaudí protagonizan esta nueva exposición en la base submarina de Burdeos, que descubriremos a primera hora de la tarde tras un almuerzo (no incluido) en el restaurante La ferme.

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (otros puntos de salida a petición)

Reserva al 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

DONNERSTAG, 4. MAI – BORDEAUX EXPO « BASSINS DE LUMIERES » (LICHTBECKEN)

9.30 Uhr/ 19.30 Uhr – Preis* Normal 68 / ermäßigt 62?

Die beiden Künstler Dali und Gaudí sind die Hauptdarsteller dieser neuen Ausstellung im U-Boot-Stützpunkt von Bordeaux, die wir am frühen Nachmittag nach einem Mittagessen (nicht inbegriffen) im Restaurant La ferme besichtigen werden.

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

Mise à jour le 2023-04-27 par OT Aire sur l’Adour