Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

MARDI 2 MAI – LE GERS DES GOURMANDS

14h/ 19h15 – Tarif Normal 48€/ réduit 45€

Après-midi découverte de la gastronomie gersoise. Démonstration et dégustation d’une croustade aux pommes ; visite commentée suivi d’une dégustation au château de Cassaigne.

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

Mochila Etcetera is an agency of excursions in the Landes region that favors proximity and conviviality!

TUESDAY 2 MAY – THE GERS OF GOURMETS

2pm/ 7:15pm ? Normal price 48? / reduced 45?

Afternoon discovery of the Gers gastronomy. Demonstration and tasting of an apple croustade; guided tour followed by a tasting at Cassaigne castle.

DEPARTURE : Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (other departure places on request)

Reservation at 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que privilegia la proximidad y la convivencia

MARTES 2 DE MAYO – LE GERS DES GOURMANDS

14h/ 19h15 ? Precio normal 48? / reducido 45?

Tarde de descubrimiento de la gastronomía del Gers. Demostración y degustación de una croustade de manzana; visita guiada seguida de una degustación en el castillo de Cassaigne.

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (otros puntos de salida a petición)

Reserva al 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

DIENSTAG, 2. MAI – DAS GERS DER FEINSCHMECKER

14h/ 19h15 ? Normaler Preis 48/ermäßigt 45?

Entdecken Sie nachmittags die Gastronomie des Gers. Demonstration und Verkostung eines Apfelkrokant; geführte Tour mit anschließender Verkostung im Schloss Cassaigne.

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire sur l’Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

